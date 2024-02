Mit Ritter Günther im Winter auf der Rochsburg

Auf Schloss Rochsburg gibt ein besonderes Erlebnis für Kinder - eine abenteuerliche Führung namens "Was macht der Ritter Günther im Winter". Der Gästeführer nimmt die kleinen Besucher mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit und erzählt vom harten Alltag des Ritters Günther von Rochsburg. Das Leben auf einer Burg war gerade zur Winterzeit alles andere als gemütlich und spaßig. Es gab weder Handy noch Konsole, keinen Fernseher oder Computer. Die Burgbewohner hatten mit andauernder Kälte, Dunkelheit und fadem Essen zu kämpfen. Herrschten Eis und Schnee, dann war es höchste Zeit für den Ritter, das Schwert vorübergehend an den Nagel zu hängen und sich stattdessen um die Familie zu kümmern. Bei dem Rundgang durch das Schloss können die kleinen Burgfräulein und Ritter einmal hautnah nachempfinden, wie kalt und ungemütlich es damals war. (fp)

Lunzenau Schloss Rochsburg, Schloß- straße 1, Fr+Sa 14 Uhr