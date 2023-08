Die Geschichte spielt Ende der 1980er-Jahre. Stella, Victor, Adèle und Étienne haben die Aufnahmeprüfung in das legendäre Théâtre des Amandiers in Nanterre bei Paris geschafft. Die Studentengruppe soll "Platonow" von Anton Tschechow auf die Bühne bringen. Mit voller Leidenschaft geben sie sich nicht nur dem Schauspiel hin. Mit "Forever Young" hat Valeria Bruni Tedeschi eine Geschichte über das berühmte Vorstadttheater gedreht, an dem sie selber Schülerin war. (dpa )

Forever Young

Frankreich 2022, 126 Min., Drama

Regie: Valeria Bruni Tedeschi,

Darsteller: Louis Garrel, Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Neue Visionen/dpa

