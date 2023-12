Mobiles Liedkabarett auf Abschiedstour in Tanzbar

"Wenn das Finanzamt rausbekommt, wie viel Spaß wir beim Arbeiten haben, müssen wir für 50 Jahre Vergnügungssteuer nachzahlen", sagt Thomas Schmitt (Foto). Und er muss es wissen, ist er doch mit seinem mobilen Liedkabarett MTS seit fast genau 50 Jahren auf der Bühne. Am 8. November 1973 hatte er in Ostberlin gemeinsam mit seinen beiden Freunde des burlesken Bänkelgesangs, Detlef Bruno Melzer und Herbert Treichel, die Band gegründet. Mit dem Lied von den "10 bösen Autofahrern" eroberten sie die Herzen ihrer Fans. Zum 50. soll nun "fertsch" sein. Deshalb ist Schmitt mit seinem langjährigen musikalischen Kompagnon Frank Sültemeyer auf Jubiläums-Abschieds-Tour - mit ihrer neuen CD "Betreutes Singen". Damit kommen sie am Samstag auch zu Till Schwabe in die Tanzbar "Schwarz-Weiß" nach Annaberg-Buchholz. Da das Abendkonzert schon ausverkauft ist, gibt es um 16 Uhr eine Zusatzveranstaltung. (af)

