Auf jeder Modellbahnbörse sind sie zu finden: Matchbox-Fahrzeuge. Auch in der DDR gab es sie, in den Intershops, aber auch im Einzelhandel. Einige Modelle mit westlicher Werbung (so zum Beispiel ein Esso- oder ein BP-Tankwagen) mussten allerdings für den DDR-Markt "entworben" werden. So wurden hunderte Standardmodelle in den Osten gebracht und die angebrachten Aufkleber mussten per Hand von den Modellen entfernt werden. Auf dem 1979/1980-Katalog für die Bundesrepublik musste bei der DDR-Version zudem das US-amerikanische Space Shuttle in der rechten oberen Ecke entfernt werden. Das einzige Sondermodell für die DDR war 1987 eine Variante des K-15 Doppeldeckerbusses mit der Aufschrift "750 Jahre 1237-1987 - Besuchen Sie Berlin, Hauptstadt der DDR". Matchbox-Autos, Modellbahnen, Ü-Eier und Zubehör gibt es am Samstag auf der Modellbahnbörse in Zwickau zum Kauf und zum Tausch. (fp)

Zwickau Stadthalle, Bergmannsstraße 1,Sa 10-14 Uhr.