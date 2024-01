Modellbahner und Kreativmarkt in Chemnitz und Zwickau

Auch 2024 sind kleine und große Eisenbahnfreunde dazu eingeladen auf über 850 Quadratmetern faszinierende und interessante Anlagen in allen Spurweiten zu bestaunen. Bereits zum 6. Mal öffnen sich in Chemnitz am Wochenende die Türen der Messehalle 1.3 für alle Modellbahnfreunde. Die Messehalle 1.1 wird indes zum großen Kreativmarkt für die ganze Familie, für Menschen, die Produkte jenseits der Stange suchen, Individualisten und Kreative, die selber basteln wollen und auf der Suche nach dem richtigen Material sind.

Modellbahnfreunde und andere Sammler kommen auch in Zwickau auf ihre Kosten. Die Modellbahnbörse Zwickau ist eine Messe für Modellbahnen, Autos, Ü-Eier und mehr. Sie bietet am Samstag die Möglichkeit zum Kauf, Tausch und Verkauf von Modelleisenbahnen und Zubehör. (fp)

Chemnitz Messehalle 1.3 (Modellbahntage), Sa 10-18 Uhr+So 10-17 Uhr, Messehalle 1.1 (Kreativmarkt), Sa 10-18 Uhr+So 10-17 Uhr.

Zwickau Ballhaus "Neue Welt", Leipziger Str. 182, Sa 10-14 Uhr.