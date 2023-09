Modellbahnfans treffen sich in der Stadthalle Zwickau

Langsam kommt die Zeit, dass man schon wieder in Richtung Jahresende schaut. In vielen Familien ist es Tradition, in den letzten Wochen eines jeden Jahren die Modelleisenbahn aufzubauen. Zum einen ist das ein Ereignis für viele Kinder, besonders Jungen. Aber auch viele Erwachsene befassen sich mit den kleinen Bahnen - manchmal auch nur als Sammelobjekte. Am heutigen Samstag besteht die Gelegenheit, die eigene Anlage oder Sammlung zu ergänzen. Denn in der Stadthalle Zwickau findet die Modellbahnbörse statt. Das ist aber nicht nur eine Messe für Modellbahnen, sondern auch für kleine Autos, Überraschungseier und mehr. Die Modellbahnbörse Zwickau bietet unter anderem die Möglichkeit zum Kauf, Tausch und Verkauf von Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller. Bei Liebhabern und Sammlern steht dieser Termin bestimmt schon seit langem fest im Kalender. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 14 Uhr. (jarn)