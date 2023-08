Mountainbike: Die unglaubliche Stimmung am "Alp de Wettin"

Am 5. und 6. August findet der älteste Mountainbike-Marathon Deutschlands in Seiffen zum 31. Mal statt.

Die positive Entwicklung des EBM zeigt sich besonders deutlich an der Steigerung der Teilnehmer- und Zuschauerzahlen in den vergangenen 30 Jahren. Während 1993, bei der Geburtsstunde 214 Biker am Start waren und eine Handvoll mitgereister Freunde applaudierten, kamen 2019 über 1500 Mountainbiker nach Seiffen. Schon sprichwörtlich ist die unglaubliche Stimmung am "Alp de Wettin", wo hunderte von Zuschauern die Marathon-Biker anfeuern.

Das macht den Kultcharakter dieses Rennens aus: Die Mixtur aus Spitzen- und Breitensport, aus Sportevent und Familienveranstaltung, gepaart mit der großen Mountainbike-Tradition, formten letztlich den EBM, der sich gegen die großen Kommerz-Events wie ein gallisches Dorf im Erzgebirge behauptet hat. Teilnehmer, Zuschauer, Helfer, Sponsoren und nicht zuletzt die Veranstalter erkannten rasch, dass der Name EBM mittlerweile fast ein Mythos geworden ist. (fp)

Seiffen Parkplatz Jahnstraße, Sa+So ab 9 Uhr