Muddy What? und Living Spirit in Lichtentanne

Muddy What? steht für New Blues: Mit einem atemberaubenden Mix aus Tradition und Innovation katapultiert Muddy What? den Blues charmant ins Heute. Die Geschwister Fabian Spang (Gesang & Gitarre) und Ina Spang (Mandoline & Gitarre) sowie Michi Lang (Bass & Schlagzeug) gehören zu den jüngsten und gleichzeitig fleißigsten Livemusikern Deutschlands. Ihre Musik ist flippig, facettenreich und mittlerweile hochgradig ausgezeichnet. Auf der "Spider Legs Tour 2023" bereist das Trio internationale Bühnen und Festivals, macht dabei Halt in Schweden, Norwegen, Frankreich, Portugal etc. und begeistert sein Publikum weltweit mit erfrischendem und einzigartigem Sound, am Freitag sicher auch im St. Barbara in Lichtentanne. Ebenfalls zu erleben ist hier am Freitag die Band Leaving Spirit. Sechs junge Musiker aus Würzburg stehen für handgemachte Rockmusik mit Einflüssen aus Blues-, Country- und Southernrock. (fp)

Lichtentanne St. Barbara, Hauptstraße 30, Fr 20 Uhr.