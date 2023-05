Mühlen öffnen ihre Pforten

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) und ihre Landes- und Regionalverbände laden zum Deutschen Mühlentag ein. Die Mühlenbetreiber setzen die Mahlgänge in Betrieb und gewähren den Interessierten einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk, heißt es von den Organisatoren. Das kulturelle Angebot ist am Deutschen Mühlentag groß und vielfältig. Auch aus der Region nehmen Mühlen teil, so etwa das Siebenschlehener Pochwerk in Schneeberg, Farbmühle Schindlerswerk in Zschorlau, die Silberwäsche Antonsthal in Breitenbrunn, die Süss-Mühle in Raschau-Markersbach, die Wiesenmühle Thalheim, die Knochenstampfe Dorfchemnitz, die Papiermühle Niederzwönitz (Foto, Museumsmitarbeiterin Antje Henke), der Frohnauer Hammer, die Pügnermühle Königswalde, die Rolle-Mühle Grünhainichen, die Öl- und Mahlmühle Lippersdorf, die Ölmühle Pockau, die Saigerhütte Olbernhau, die Dörnthaler Ölmühle oder die Braun-Mühle Olbernhau. Alle Infos zu den Teilnehmern, jeweiligen Öffnungszeiten und Programmen sind online zu finden. (fp)

www.deutsche-muehlen.de