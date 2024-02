Muggefugg Symphoniker bringen einen Hauch von Hollywood

Mit ihrem neuen Programm "Cinema Paradiso" bringen die Muggefugg Symphoniker am Wochenende einen Hauch von Hollywood nach Zwickau.

Filmmusik, das ist pure Magie, die Landschaftsaufnahmen erhaben macht, wie in "Jenseits von Afrika", "Winnetou" oder "In 80 Tage um die Welt"; und Emotionen bis zur Gänsehaut treibt, in Ennio Morricones "Cinema paradiso" und "Spiel mir das Lied vom Tod". Die Liebe, das ist das Thema in Film Scores wie "Romeo und Julia", "Love Story", "Laras Thema" aus dem Film "Dr. Schiwago" und "As Time Goes By" aus dem Film "Casablanca".

Der Sänger Michael Kunze präsentiert zusammen mit den Muggefugg Symphoniker Titel wie "Swinging in the rain". Informativ-unterhaltend führt Bernhard Knobloch durch das Programm. Genießen Sie eine kleine, sonnige Auszeit vom trüb-winterlichen Zuhause! (fp)

Zwickau Robert-Schumann-Konservatorium, Stiftstraße 10, So 16 Uhr