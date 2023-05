Museums-Chefin setzt auf die Hilfe von Freizeit-Detektiven

"Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden": Unter diesem Motto laden bei freiem Eintritt in Zwickau die Galerie am Domhof, Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum, die Priesterhäuser und das Robert-Schumann-Haus Zwickau am Sonntag zum Internationalen Museumstag ein. Neben aktuellen Ausstellungen erwarten die Besucher auch einige besondere Angebote. So lädt beispielsweise Petra Lewey (Foto), Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau Max Pechstein Museum, ein, von 11.30 bis 17Uhr die Sonderausstellung "1905: Fritz Bleyl und der Beginn der Brücke", die nur noch bis zum 29. Mai zu sehen ist, zu besuchen. Dabei besteht die einmalige Gelegenheit, sich als Museumsdetektiv auf die Spuren eines verschwundenen Gemäldes zu begeben. "Hoffentlich gelingt es, den Fall zu lösen und das verschwundene Gemälde zurückzubringen", sagt die promovierte Kunstexpertin augenzwinkernd. (lth)