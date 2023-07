Museumsfest und Oldtimer-Ausfahrt in Zwickau

Am Wochenende ist es endlich soweit: Das erste Sommerfest des Zwickauer August Horch Museums auf großem Gelände entführt in gemütliche Sommerlaune ohne und auf vier Räder(n). Familien aus nah und fern, die sich am Rand oder so richtig für Oldtimer interessieren, sind dabei besonders eingeladen, bis in die Abendstunden auch spannenden Angeboten im Außenbereich zu folgen: Oldtimer-Fotostation, Oldtimer-Rundfahrten, spezielle Vorstellung aller im Museum vertretenen Fahrzeug-Marken, Cocktailbar, Leckeres vom Grill, Kinderanimation, Bastelstraße, Kleinkünstler und mehr. Für Kurzweil sollen außerdem Fachvorträge, Show-/Tanzeinlagen und Live-Musik sorgen. Am Sonntagmorgen startet dann die "August Horch Klassik" mit etwa 130 Fahrzeugen auf eine Rundfahrt nach Bad Elster. Nachmittags werden die Fahrzeuge wieder im August Horch Museum eintreffen.

Zwickau August Horch Museum, Audistraße 7, Sa+So je 10-18 Uhr.

www.horch-museum.de