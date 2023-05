Museumsnacht in Chemnitz

In Chemnitz und über die Grenzen der Stadt hinaus laden am Samstag 30 Museen, Galerien und Einrichtungen zur 22. Chemnitzer Museumsnacht ein. Insgesamt mehr als 230 Angebote erwarten die Besucher zwischen 18 und 1 Uhr. Auf dem Programm stehen beispielsweise eine "Nachttour der Industriekultur", künstlerische Interventionen aus Klang, Licht und Bewegung, Präsentationen historisch-technischer Meisterleistungen und neuer digitaler Möglichkeiten. Erstmals beteiligt sich das Sächsische Staatsarchiv in Chemnitz (an der Elsasser Straße, im Bild) an der Aktion. Nach 2011 beziehungsweise 2003 sind auch die Galerie im Restaurant Heck-Art und die St.-Jakobi-Kirche mit dabei. Zahlreiche Einrichtungen haben unter dem Titel "Nacht-Eule" Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vorbereitet, die oftmals zeitiger beginnen. Neu ist eine Kooperation mit dem Sächsischen Mozartfest und den Tagen der Jüdischen Kultur in Chemnitz: Inhaber der Eintrittskarte für die Museumsnacht erhalten bei beiden Partnern ermäßigte Tickets für deren Veranstaltungen am 13. Mai. Das Museumsnacht-Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, und gilt als Fahrkarte für das Shuttleangebot. Für Besucher bis 18 Jahre ist der Eintritt frei, für sie gilt das "Nacht-Eule"- Ticket als Fahrkarte. (fp)

