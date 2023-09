Musical "Cabaret" am Theater-Familientag

Im Chemnitzer Opernhaus kommt am Sonntag, 17 Uhr, ein Musical auf die Bühne, das zu den erfolgreichsten Stücken dieses Genres zählt: "Cabaret". Die Geschichte spielt Ende der 1920er-Jahre in Berlin. Da ist der amerikanische Schriftsteller Cliff, der sich in einem Cabaret in den Bühnenstar Sally (im Bild dargestellt von Sybille Lambrich) verliebt. Die beiden schweben im siebten Himmel, von Heiraten ist die Rede, vom besseren Job, ein Kind kündigt sich an. Und da ist Fräulein Schneider, Inhaberin einer kleinbürgerlichen Pension, die sich mit dem jüdischen Obsthändler Schultz verlobt und von einem Leben als Ehefrau an seiner Seite träumt. Ihnen allen fehlt die Kraft, die Träume in der nüchternen Realität umzusetzen. Familientag in den Theatern Chemnitz, das heißt, dass Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in Begleitung eines oder zweier vollzahlenden Erwachsenen ihr Ticket zum Preis von 8 Euro erhalten. (fp)

Weitere Informationen zum Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de