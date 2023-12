Musical "Das letzte Schiff" nochmals im Vogtlandtheater zu sehen

Nach dem großen Erfolg in der vergangenen Saison und der großen Nachfrage wird das Musical "Das letzte Schiff" von Sting in der Inszenierung des Generalintendanten Dirk Löschner nach langer Pause noch einmal auf die Bühne geholt. In Plauen und Zwickau sind jeweils zwei Vorstellungen zu sehen, in Plauen an diesem Samstag sowie am Dienstag, 26. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr. Inspiriert von Stings Biografie erzählt das Musical vom Leben der hart arbeitenden Werftarbeiter im englischen Wallsend, das er selbst mit 18 Jahren verließ. Die Flucht aus dem eigenen Milieu und die Rückkehr nach Jahren, der gemeinschaftliche Kampf in Zeiten von radikaler Ökonomisierung sind die bestimmenden Themen des Musicals - ein Abend mit der berührenden, eingehenden Musik von Sting. Tickets für alle Vorstellungen gibt es noch an der Theaterkasse sowie im Internet als Online-Karten. (bju)

