Musical in Döbeln

"Fast normal" ist ein Musical von Tom Kitt und Brian Yorkey, das vom mittelsächsischen Theater aufgeführt wird.

Fast normal - das ist die Familie Goodman: Dan, der gestresste Ehemann und Vater verdient das Geld, Tochter Natalie bereitet sich auf ein Klavierexamen vor, das ihr mindestens so wichtig ist wie ihr Freund, und Mutter Diana kümmert sich um den Haushalt und versucht, die Familie zusammen zu halten. Dann ist da noch Sohn Gabe - einerseits Dianas Liebling, andererseits auch Auslöser ihrer psychischen Erkrankung. Sie kümmert sich liebevoll um ihn und ist beinah wahnhaft um ihn besorgt. Wahn und Wirklichkeit scheinen gleichermaßen "fast normal".

Das Musical kam 2009 an den Broadway: Im Laufe von zwei Jahren erlebte es dort mehr als 730 Aufführungen. 2013 fand in Fürth die deutschsprachige Erstaufführung statt, nun ist es in Döbeln zu erleben. (fp)

Döbeln Theater, Theaterstraße 7, So 15 Uhr