Musik für Horn und Orgel erklingt

In der Zwickauer St. Katharinen-Kirche erklingt am Sonntag Musik für Horn und Orgel. Ralf Franck (Horn) und Henk Galenkamp an der Orgel musizieren Kompositionen unter anderem Theodor Kirchner, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens und Ralf Franck - Franck ist Solo-Hornist der Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-Zwickau. Die Katharinenkirche trägt als ehemalige Wirkungsstätte von Thomas Müntzer das Europäische Kulturerbesiegel "Stätte der Reformation", sagt Domkantor Henk Galenkamp. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Der Eintritt zum Konzert beträgt 7, ermäßigt 5 Euro. (jarn)www.konzerte-dom-zwickau.de