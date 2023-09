Musik liegt in der Luft

Die Ausstellung "Band & Bilder" wird aktuell in der Kleinen Galerie im Crimmitschauer Theater gezeigt und kann noch bis zum 23. Oktober besucht werden. Die Schau trägt zusätzlich einen Untertitel: "35 Jahre YPBB 45". Dieser Schriftzug bedeutet "35 Jahre Young People Big Band und 45 Jahre Kleine Galerie im Theater". Die Bilder der Ausstellung steuerten die Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels Kreation Crimmitschau, des Freundes Kreises Kunst und Schüler der Werdauer Sonnenbergschule Werdau. Das Thema der Ausstellung ist "Musik". In den 56 Bildern, die zu sehen sind findet man eine Harmonie, die sich nicht in (Musik-)Noten, sondern in Formen und Farben ausdrückt. Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags bis 18 Uhr und donnerstags bis 16 Uhr sowie bei Veranstaltungen im Theater. Auf dem Foto: Simone Tauber vom Crimmitschauer Kreativ- und Kommunikations-Centrum und Zirkelmitglied Marga Schuster betrachten die Bilder von Kindern aus der Werdauer Sonnenbergschule. (rwa)

