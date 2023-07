Musik, Spiel und Spaß an und auf der Talsperre Kriebstein

Das Talsperrenfest in Kriebstein bietet auch in diesem Jahr wieder maritime Unterhaltung und Mitmachaktionen. Livemusik auf der Seebühne gehört genauso dazu wie die traditionelle Bootsparade auf dem Stausee von Lauenhain nach Kriebstein. Höhepunkt sind das Neptunfest und das Feuerwerk am Samstag sowie der musikalische Frühschoppen am Sonntag. Für die kleinen Besucher gibt es beim Talsperrenfest in Kriebstein ein Kinderprogramm mit Mitmachaktionen. Für das leibliche Wohl der Besucher wird bestens gesorgt. Für Fans von Schlagerstar Roland Kaiser, die keine Karten mehr für die ausverkaufte Kaisermania in Dresden erhalten haben, gibt es beim Talsperrenfest einen Trost. Denn die Songs werden am Sonnabend von Steffen Heidrich - dem beliebten Roland-Kaiser-Double aus Dresden - interpretiert. Kinder werden dagegen ihren Spaß bei der Piratenshow mit Käpt'n Brass (Foto) haben. (fp)

Kriebstein Talsperre, An der Talsperre 1, Sa ab 13 Uhr, So ab 10 Uhr.