Musik zwischen Zeit und Raum in der Plauener Johanniskirche

Beim 1. Philharmonischen Konzert des Theaters Plauen-Zwickau der neuen Spielzeit erklingen am morgigen Mittwoch Richard Wagners "Parsifal", Vorspiel I. Akt und Anton Bruckners Symphonie Nr. 3 in d-Moll (Urfassung 1873) op. 103, mit dem Beinamen "Wagner-Symphonie". Für das Konzert unter der Überschrift "Zeit und Raum" lädt das Theater in die St. Johanniskirche Plauen ein. Beginn dort ist 19.30 Uhr. Ein Bild voller Mystik und Symbolik steht am Beginn dieses Konzertes - das Vorspiel zu "Parsifal"! Richard Wagner vollendete sein Bühnenweihfestspiel 1882, die Thematik hatte ihn aber schon lange beschäftigt. Das Publikum darf in eine verzauberte Welt eintauchen, eine Waldlichtung wird dargestellt, die Geschichte vor der Handlung des Parsifal wird angedeutet, in der sich christliche Motive und mythische Gestalten mischen. 19 Uhr findet eine Einführung statt. Tickets sind noch erhältlich. (bju)

