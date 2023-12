Musikalisch-humoristische Silvesterknaller aus den 20er

Was machen denn Bobby und Lisa mit dem schiefen Turm? Und was hat es eigentlich mit dem Gingeligang auf sich? Dieses Programm bringt musikalisch-humoristische Silvesterknaller abseits der Comedian Harmonists auf die Bühne. Denn im Schatten der Harmonists gab es zahlreiche weitere Formationen, die nicht weniger adrett und kunstvoll waren. Ausgesuchte Kostbarkeiten dieser "Rivalen" werden diesen Silvesternachmittag in Bad Elster leuchten lassen, versprechen die Veranstalter. Ein besonderes Klangspektrum verbindet die schwelgerische Welt der Kaffeehausmusik mit dem Schlager der 1920er und 30er Jahre - so geht's mit dem Ensemble Nobiles beschwingt in den Silvesterabend!

Der renommierte Rundfunkjournalist Claus Fischer wird als Conférencier durch das Programm führen. (fp)

Rest-Tickets für die Veranstaltung gibt es unter Telefon 037437 53900 und im Internet: www.koenig-albert-theater.de

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, So 15 Uhr