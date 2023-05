Musikalische Kostbarkeiten in der Dorfkirche

Das Ensemble Amadeus unter der Leitung von Normann Kästner ist am kommenden Sonntag, 17 Uhr in der Neukirchener Kirche mit einem Frühlingskonzert zu erleben. In der Vergangenheit waren die Musiker bereits einige Male in der Nossener Stadtkirche zu Gast. Unter dem Titel "Musikalische Kostbarkeiten" stehen Sinfonien und Konzerte von Carl Friedrich Abel, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Tomaso Albinoni und Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Das Ensemble Amadeus wurde 1997 von Normann Kästner (Dennheritz) gegründet. Ursprünglich aus acht Musikern bestehend, ist es heute zu einem in der Region Südwestsachsen bekannten und angesehenen Klangkörper mit über 40 aktiv musizierenden Laien gereift. Mit über 20 Konzerten jährlich ist es das aktivste Liebhaberorchester in der Region. Das musikalische Profil des Ensembles liegt auf der Musik des 18. Jahrhunderts. (fp)