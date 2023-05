Musikalische Wanderung zu den sagenumwobenen Quarksteinen

Der Liederbuchverein geht auf Wanderung zu den sagenumwobenen Quarksteinen - und wer will, kann mitkommen. Die 6. Auflage dieser musikalischen Wanderung führt ins Dorf Niedercrinitz, zwischen Wilkau-Hasslau und Kirchberg gelegen. Vom Startpunkt, dem FFW-Haus in Niedercrinitz, wird bald das sagenumwobene Naturschutzgebiet Quarksteine erreicht. Im Reich der Zwerge ist es Zeit für ein erstes musikalischer Intermezzo. Weiter geht es in Richtung Talsperre Wolfersgrün. Die kleine Talsperre empfängt die Wanderer mit naturbelassener Staumauer und je nach Wasserstand mit einem Wasserfall. Die Wanderung führt nun in Richtung Kirchberg und an den romantischen kleinen Filzteich. Am Fuße des Borbergs liegt der Pohlteich mit der gleichnamigen Schänke. Nach einer Einkehr dort geht es zurück nach Niedercrinitz. Traditionell wird die Wanderung musikalisch begleitet. (fp)

Niedercrinitz Start am FFW-Haus Sa 10 Uhr