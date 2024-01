Musikschule in Werdau lädt zum Tag der offenen Tür ein

Am heutigen Samstag öffnet die Kreismusikschule des Landkreises Zwickau "Clara Wieck" ihre Türen. Von 10 bis 12 Uhr können sich Interessierte in der Einrichtung in Werdau, Am Stadtpark 22, über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Die musikalische Eröffnung dieses Tages der offenen Tür findet um 10 Uhr im Saal der Kreismusikschule statt. Ab 10.30 Uhr gibt es dann in allen Räumen unterschiedliche Angebote für große und kleine Besucher. Verschiedene Instrumente können dabei gleich an Ort und Stelle ausprobiert werden. Mehrere Fachlehrer stehen zur Beratung und zu Gesprächen bereit. Im Werdauer Standort der Musikschule werden momentan 523 Schüler in insgesamt 16 Fächern sowie Instrumenten unterrichtet. Insgesamt besuchen die Kreismusikschule in den verschiedenen Unterrichtsorten derzeit 1383 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. (rdl )

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.