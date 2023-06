Musketiere auf der Küchwaldbühne - Robin Hood im Erzgebirge

Eine Mantel- und Degengeschichte ist am Mittwoch, 10 Uhr, auf der Chemnitzer Küchwaldbühne zu erleben. Dabei werden Konstantin Weber als Aramis, Patrick Wudtke als Athos, Lisanne Hirzel als D'Artagnan und Alexander Ganz-Kuhl in der Rolle des des Porthos (Foto von links) die Hauptfiguren der aus der Feder von Alexandre Dumas stammenden Geschichte um die Musketiere verkörpern. "Einer für alle, alle für einen!" lautet das Motto der Truppe, das für den Zusammenhalt stehen soll. Der junge d'Artagnan hat sein Dorf verlassen und will unbedingt zu den Musketieren gehören, die seit Jahr und Tag treue Beschützer der Krone sind. Doch um von Athos, Porthos und Aramis angenommen zu werden, gilt es viele Abenteuer zu bestehen, die voller Gefahren stecken. Auch im Erzgebirge gibt es Abenteuer: Auf der Greifensteinbühne wird an diesem Dienstag, 10.30 Uhr, "Robin Hood" aufgeführt. Auch am Freitag ist das zu gleicher Uhrzeit der Fall. (fp/urm)www.theater-chemnitz.de

www.winterstein-theater.de