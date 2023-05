Muttertagskonzert erklingt in Schloss Schlettau

Der Fördererverein Schloss Schlettau lädt am Sonntag unter dem Titel "Barocke Galanterien zum Muttertag" alle Mütter und ihre Angehörigen sowie alle Musikliebhaber zu einem exklusiven Konzertnachmittag ein. Mit eindrucksvollen Werken der großen Meister des Barock, Händel, Monteverdi und Agricola, sowie hörenswerten Texten wollen die Künstler allen anwesenden Müttern im Rittersaal des Schlosses Schlettau ein exklusives musikalisch-literarisches Geschenk machen, kündigen die Organisatoren an. Die Mezzosopranistin Lucía Pérez und der Tenor Raoni Hübner werden dabei vom Barock-Ensemble Badinage begleitet - mit Kathrin Osten (Traversflöte), Johannes Neupert (Barockvioline), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Barockcello) sowie Yury Illinov (Cembalo). Eine Auswahl an romantischen Liebesgedichten für Angebetete und Mütter rezitiert der Schauspieler Marius Marx. Das Konzert beginnt 15 Uhr. Der Kartenverkauf zum Preis von 25 Euro erfolgt im Schloss Schlettau unter Telefon 03733 66019 oder per E-Mail aninfo@schloss-schlettau.de. (fp)