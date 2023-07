Mystische Gesänge und Lieder des Mittelalters im Klosterhof

In der malerischen Kulisse des Klosters Wechselburg tritt am Samstag das Ensemble Nu:n auf. Es verbindet die zeitlose Schönheit und spirituelle Kraft mittelalterlicher Musik mit gegenwärtigen Klängen und Improvisationen. Kraftvolle Gregorianik und engelsgleiche Gesänge von Hildegard von Bingen entführen in die mystische Gedankenwelt des Mittelalters. Liebestrunkene Troubadourlieder und Estampietänze vermitteln Lebensfreude eines mittelalterlichen Burgfestes. Leidenschaftlich behutsam greift Nu:n diese historische Musik auf und inszeniert sie in ihrem inspirierend-raffinierten Cross-over aus Alter Musik, Jazz und Weltmusikmoderne im Hier und Jetzt. Die in Rotterdam lebende Deutsche Cora Schmeiser changiert dabei souverän zwischen historischer Aufführungspraxis, experimentellen Elementen stimmlicher Ausdruckskraft und Rezitationskunst. (fp)

Wechselburg, Kloster, Sa 18 Uhr