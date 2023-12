Nach vier Jahren Pause: Weihnachtsmänner wieder in Auerbach

Einer der Höhepunkte der Vorweihnachtszeit im Vogtland steht am heutigen Samstag in Auerbach ins Haus: Das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Weihnachtsmännertreffen. Mittlerweile ist es vier Jahre her, dass die Rotkittel zum letzten Mal durch die Stadt gezogen sind. Denn 2021 musste das Treffen coronabedingt abgesagt werden, wie alle Großveranstaltungen. Deshalb freuen sich die Organisatoren vom Stadtmarketingverein "Wir in Auerbach", dass das Treffen wieder stattfinden kann. Im Mittelpunkt stehen bei der 26. Auflage nicht vordergründig die Menge der Weihnachtsmänner, sondern die originellsten, schönsten oder fantasievollsten Weihnachtsbilder. Damit wird an die Neuausrichtung des Weihnachtsmännertreffens angeknüpft, die im Jahr 2019 begonnen hat. 20 Teams haben sich diesmal für den Umzug vom Rathaus zum Neumarkt gemeldet. Auf dem Neumarkt können die Gäste den Auerbacher Weihnachtsmarkt besuchen, der auch noch die gesamte nächste Woche geöffnet hat. Das Treffen beginnt um 16.30 Uhr. (lh)

