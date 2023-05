Nachhaltigkeitsfestival "Dear Future" in Dresden

Klimawandel, soziale Ungleichheit oder das Artensterben stellen unsere Welt vor enorme Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können. Wie aber ist es um unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit und unsere sozialen Institutionen heute bestellt? Denken wir nur noch an uns selbst oder schaffen wir es, uns in Zeiten großer Krisen auf unsere besondere Kraft zur sozialen Kooperation zu besinnen und zusammen Großes für eine lebenswerte Zukunft zu bewirken? Dresdner "Dear Future Festival" für Nachhaltigkeit erkundet gemeinsam mit Bürgern, Bürgerinnen und Expertinnen und Experten in Vorträgen, Workshops, Gesprächsrunden oder Filmen, bei Stadtrundgängen und im Theater, welche Rolle Gemeinsinn für eine zukunftsfähige Entwicklung spielt und wie wir ihn fördern können, wie wir gemeinsam Gemeinwohl schaffen und wie wir Gemeingüter für uns und zukünftige Generationen bewahren können. (fp)

Dresden verschiedene Orte, Fr-Sa (13. Mai)

dearfuturedresden.de