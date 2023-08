Nachwuchs zeigt sich den Besuchern

Im Tierpark an der Nevoigtstraße können Besucher den Zuwachs bei den Westkaukasischen Steinböcken (Foto) beobachten. Die Jungtiere - ein Bock und zwei Zicken - sind im Mai zur Welt gekommen und haben die Gruppe im Tierpark auf elf Tiere anwachsen lassen. Mit ihrem kleinen Verbreitungsgebiet im westlichen Kaukasus und einem stark abnehmenden Bestand von nur noch etwa 5000 Tieren gilt der Westkaukasische Steinbock als stark gefährdete Art. Umso mehr freut sich das Team des Tierparks, wieder eine erfolgreiche Beteiligung an einem Erhaltungszuchtprogramm vermelden zu können. Die Steinböcke waren während Baumaßnahmen der neuen Dschelada-Anlage innerhalb des Tierparkgeländes untergebracht und für Besucher nicht zu sehen. Seit Mitte Juni sind sie wieder auf ihrer angestammten Anlage neben den Dscheladas zu beobachten. Nachwuchs hat es in den zurückliegenden Wochen auch im Vivarium des Tierparks gegeben: Wo mehr als 80 Amphibien-Arten leben, kann auch eine Rarität beobachtet werden: der Schwimmfrosch, eine Art, die nur selten in zoologischen Einrichtungen gezeigt wird. Die in Asien beheimatete Froschlurch-Art wird europaweit neben Chemnitz nur noch im Museum König Bonn und im Zoo im polnischen Wroclaw gehalten. (fp)

Geöffnet ist der Tierpark derzeit von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 18 Uhr). Weitere Informationen stehen im Internet. www.tierpark-chemnitz.de