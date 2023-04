Naturmarkt im Wasserschloss Klaffenbach

Direktvermarkter und Handwerker der Region präsentieren und verkaufen am 1. Mai auf dem Hof des Wasserschlosses Klaffenbach in Chemnitz frische und hochwertige Produkte aus umweltgerechter Landwirtschaft, ökologischem Anbau und traditionellem Handwerk. Zu Beginn des Wonnemonats Mai bietet der Markt ein abwechslungsreiches Angebot an Pflanzen, Kräutern, Dekorationen für Garten, Terrasse, Balkon, aber auch für die eigenen vier Wände. Viele kulinarische Spezialitäten, feines Fleisch und herzhafte Wurst, fruchtige Marmeladen, Honig, würziger Käse, Spirituosen für jeden Geschmack und vieles andere mehr laden zum Schlemmen und Probieren ein. Handwerkliche Produkte aus Keramik, Filz, Holz, aber auch Schmuck und Bekleidung ergänzen das Angebot. Wie man mit ein klein wenig Geschick und Holz, Pfeil und Bogen selbst herstellen kann, erlernen Kinder im Rahmen des Kreativangebotes. (fp)

Chemnitz Wasserschloss Klaffenbach, Hof, Wasserschloßweg 6, Mo 10-17 Uhr.