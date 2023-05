Neu im Kino: Abschied mit Hindernissen

"Adiós Buenos Aires" des deutsch-argentinischen Regisseurs German Kral ist eine Hommage an die argentinische Hauptstadt und den Tango. Julio (Diego Cremonesi) lässt seine Heimatstadt Buenos Aires einfach nicht los. Mitten in der schweren Wirtschaftskrise 2001 verkauft der Schuhhändler und Bandoneon-Spieler sein gesamtes Hab und Gut, um nach Deutschland auszuwandern und in Berlin neu anzufangen. Doch ständig kommt seiner Auswanderung etwas dazwischen. (dpa)

Adiós Buenos Aires

Deutschland/Argentinien 2023, 93 Min., Drama/Komödie

Regie: German Kral,

Darsteller: Diego Cremonesi, Marina Bellati, Carlos Portaluppi, Manuel Vicente, Rafael Spregelburd, Mario Alarcón, ab 12 Jahren

