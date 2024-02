Neu im Kino: An der Grenze

In ihrem neuen Film "Green Border" beleuchtet Agnieszka Holland die Situation von Geflüchteten an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Das brachte ihr Auszeichnungen ein - und Anfeindungen. Vertreter der damaligen national-populistischen Regierung unter der PiS-Partei in ihrer Heimat Polen haben Agnieszka Holland als "Staatsfeindin" gebrandmarkt, ihren Film als "faschistische Propaganda". Doch die internationale Kritik lobte den Film, er gewann zahlreiche Preise. (dpa)

Green Border

Polen/Tschechien/Frankreich/Belgien 2023, 152 Min., Drama

Regie: Agnieszka Holland,

Darsteller: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Agata Kubis/epd

