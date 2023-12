Neu im Kino: Ein letztes Mal

Der neue Film von Til Schweiger kommt in die Kinos. "Das Beste kommt noch!" erzählt, so kündigt es die betreuende Agentur an, die Geschichte der besten Freunde Felix (Til Schweiger) und Arthur (Michael Maertens). Beide sind nach einem großen Missverständnis davon überzeugt, dass der jeweils andere nur noch wenige Monate zu leben hat. "Sie begeben sich auf ein gemeinsames Abenteuer, um das Leben und ihre Freundschaft ein letztes Mal zu feiern." (dpa)

Das Beste kommt noch!

Deutschland 2019, 110 Min., Drama

Regie: Til Schweiger,

Darsteller: Til Schweiger, Michael Maertens, Neda Rahmanian, ab 12 Jahren

Bewertung: keine

Foto: Verena Heller/Constantin Film Verleih/dpa