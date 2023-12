Neu im Kino: Intensives Porträt

Zuerst ein kleiner Flirt in der Bar, dann eine intensive Nacht und schließlich eine tiefe Verbindung, die das Leben verändert: Die Handlung von Aylin Tezels Film "Falling Into Place" ist schnell zusammengefasst. Und doch schafft die 40-Jährige in ihrem Spielfilm-Debüt als Regisseurin etwas Besonderes. Es ist nicht nur ein intensives Porträt zweier Menschen und ihrer Geschichten, sondern ein bisschen auch das der Generation der heutigen Mittdreißiger. (dpa)

Falling Into Place

Deutschland 2023, 113 Min., Drama

Regie: Aylin Tezel,

Darsteller: Aylin Tezel, Chris Fulton, Alexandra Dowling, Rory Fleck Byrne, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Julian Krubasik/Port au Prince Pictures/dpa

