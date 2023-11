Neu im Kino: Kein eindeutiger Fall

Das Drama "Anatomie eines Falls" der Französin Justine Triet gewann bei den Filmfestspielen in Cannes dieses Jahr die Goldene Palme. Der Stoff um eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht ist mit Sandra Hüller in der Hauptrolle besetzt. Die ebenfalls Sandra genannte Hauptfigur wird angeklagt, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben. Doch eindeutig ist der Fall nicht. Der Film spielt zum Teil in einem Gerichtssaal. (dpa)

Anatomie eines Falls

Frankreich 2023, 150 Min., Drama

Regie: Justine Triet,

Darsteller: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Plaion Pictures/dpa

