Neu im Kino: Klare Botschaft

Cáit (Catherine Clinch) schweigt viel. Das neunjährige Mädchen bekommt in ihrem Elternhaus die klare Botschaft: Mund halten und nicht zur Last fallen. Im Sommer 1981 wird sie zu Verwandten aufs Land geschickt - weshalb und wie lange weiß sie nicht. Das Debüt des irischen Regisseurs Colm Bairéad ist ein leiser Film, der sich auf zwischenmenschliche Dynamiken fokussiert. 2023 wurde "The Quiet Girl" als "Bester Internationaler Film" für einen Oscar nominiert. (dpa)

The Quiet Girl

Irland 2023, 95 Min., Drama

Regie: Colm Bairéad,

Darsteller: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Neue Visionen Filmverleih/dpa

The Quiet Girl

Irland 2023, 95 Min., Drama

Regie: Colm Bairéad,

Darsteller: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Neue Visionen Filmverleih/dpa