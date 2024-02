Neu im Kino: Plötzlich wird alles wahr

Regisseur Matthew Vaughn ("Kingsman: The Secret Service") erzählt in seinem Spionagethriller "Argylle" von einer Buch-Autorin namens Elly (Bryce Dallas Howard), deren Geschichten plötzlich mit der Realität verschwimmen. Ihre Bücher handeln von dem Geheimagent Argylle. Doch eines Tages beginnen die Operationen einer sehr realen Geheimdienstorganisation, den fiktiven Geschichten in Ellys Romanen auf beunruhigende Weise zu gleichen. (dpa)

Argylle

Großbritannien/USA 2024, 139 Min., Thriller

Regie: Matthew Vaughn,

Darsteller: Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa, ab 12 Jahren

Bewertung: Keine Bewertung

Foto: Peter Mountain/Universal Pictures/dpa

