Neu im Kino: The Holdovers

Mit Tragikomödien wie "About Schmidt", "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten" und "Downsizing" hat der US-amerikanische Drehbuchautor und Regisseur Alexander Payne in den letzten zwei Jahrzehnten Welterfolge gefeiert. Den dürfte er auch mit "The Holdovers" haben. Nachdenklich, bittersüß und urkomisch taucht die turbulente Geschichte in das Leben eines allseits unbeliebten Lehrers und anderer ein und erkundet dabei Licht und Schatten des Daseins. (dpa)

The Holdovers

USA 2023, 152 Min., Tragikomödie

Regie: Alexander Payne,

Darsteller: Paul Giamatti, Da'vine JoyRandolph, Dominic Sessa, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Seacia Pavao/FOCUS FEATURES LLC/Universal Pictures/dpa

The Holdovers

USA 2023, 152 Min., Tragikomödie

Regie: Alexander Payne,

Darsteller: Paul Giamatti, Da'vine JoyRandolph, Dominic Sessa, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Seacia Pavao/FOCUS FEATURES LLC/Universal Pictures/dpa