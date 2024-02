Neu im Kino: Wenn die Arbeit wegbricht

Am Freitag, den 13.12.2019, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Zeche ein für alle Mal Schicht im Schacht. Einige von ihnen arbeiteten über 20 Jahre lang unter Tage. Doch ein Zurück unter die Erde wird es nicht geben. In ihrem semidokumentarischen Erstlingsfilm gehen die beiden Regisseure Christian Johannes Koch und Jonas Matauschek der Frage nach, was man mit einem Leben macht, wenn die Arbeit als sinn- und identitätsstiftende Instanz wegbricht. (epd)

Wir waren Kumpel

Schweiz/Deutschland 2023, 105 Min., Dokumentarfilm

Regie: Christian J. Koch, Jonas Matauschek,

Darsteller: Markandu Arunakirinathan, Balasubramaniym Balakrish, ohne Altersbeschr.

Bewertung:

Foto: Verleih

