Neu im Kino: Wenn Grenzen verschwimmen

In seinem ergreifenden Drama "All Of Us Strangers" mit Andrew Scott in der Hauptrolle lässt der britische Regisseur Andrew Haigh die Grenzen zwischen Realität und Traum, zwischen Wahrheit und Wunschvorstellung verschwimmen. Adam (Scott) lebt in einem fast leeren Hochhaus in London. Eines Nachts trifft er den Nachbarn Harry (Paul Mescal). Während sich zwischen den beiden eine Beziehung anbahnt, wird Adam von Erinnerungen aus der Vergangenheit heimgesucht. (dpa)

All Of Us Strangers

Großbritannien/USA 2023, 152 Min., Drama

Regie: Andrew Haigh,

Darsteller: Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, Claire Foy, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Chris Harris/Disney/dpa

