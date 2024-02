Neu im Kino: Zeichen von Hoffnung

"Die Farbe Lila": Talkqueen Oprah Winfrey bringt den bereits verfilmten Roman als Musical wieder in die Kinos

Die Farbe Lila" ist eine Geschichte von Missbrauch und Unterdrückung, aber auch von Widerstand und der Kraft von Freundschaften. Die junge Celie wird von ihrem Stiefvater vergewaltigt, ihre beiden Babys werden weggenommen, sie selbst muss einen älteren Farmer heiraten, der sie als Magd brutal ausnutzt. Erst die Geliebte dieses Mannes reißt Celie allmählich aus der Lethargie, sie wehrt sich und nimmt ihr Leben in die Hand. Das Südstaaten-Drama spielt im ländlichen Georgia in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Stoff für ein Filmmusical mit bunten Tanzeinlagen und üppigen Sets ist das auf den ersten Blick kaum. Noch dazu - ist es wirklich nötig, den 1985 von Steven Spielberg inszenierten Filmklassiker neu aufzulegen? Hollywoods Star-Regisseur hatte damals den mit einem Pulitzer-Preis gekrönten Roman "The Color Purple" ("Die Farbe Lila") der US-Autorin und Aktivistin Alice Walker ins Kino gebracht. Es gab elf Oscar-Nominierungen, darunter als "Bester Film", für Oprah Winfrey in ihrer ersten Filmrolle als die aufmüpfige Sofia und für Newcomerin Whoopi Goldberg als Celie. Winfrey war dann 2005 Mit-Produzentin des preisgekrönten Broadway-Musicals "The Color Purple", mit einer Musikmischung aus Blues, Gospel, Jazz und Ragtime. Die Star-Moderatorin zögerte nicht, den Stoff nun auch als Musicalfilm auf die Leinwand zu bringen. Winfrey (70), Spielberg (77) und der Musiker Quincy Jones (90), der 1985 den Soundtrack zu "Die Farbe Lila" lieferte, sind alle drei als Produzenten bei der Neuinterpretation von Regisseur Blitz Bazawule an Bord.

Bazawule (41), Rapper und Künstler aus Ghana, der zuvor an Beyoncés Musikfilm "Black is King" mitwirkte, gelingt tatsächlich eine mutige Gratwanderung. Wie Spielberg schildert er den Wandel von Celie ab 1909 vom missbrauchten Mädchen bis 1947 zur selbstbestimmten Frau. Mit lichtdurchfluteten Sets, üppigen Tanz-Choreografien und sinnlichen Traumszenen bringt Bazawule dazu kraftvolle Farbe ins Spiel. Das wäre der falsche Ton für ein Filmdrama, geht in der Musicalfassung aber unter die Haut.

Mitreißend sind auch die Darsteller: die Grammy-prämierte R&B-Sängerin Fantasia Barrino gibt als Celie ihr Spielfilmdebüt. Colman Domingo spielt den misshandelnden Ehemann, der von Celie nur "Mister" genannt wird. Taraji P. Henson tritt als die glamouröse, selbstbewusste Sängerin Shug Avery auf, die Celie darin bestärkt, sich gegen den Missbrauch aufzulehnen.

Bazawule rückt die Beziehung von Celie und der von ihr verehrten Sängerin Shug Avery in den Mittelpunkt. Es gibt Liebesszenen, so wie es auch Alice Walker in ihrem Roman als lesbische Romanze beschrieben hatte.

Für Winfrey setzt die neue Musical-Version von "Die Farbe Lila" ein Zeichen von Hoffnung, sich gegen Unterdrückung und sexuelle Gewalt aufzulehnen. (dpa)

Barbara Munker

Die Farbe Lila

USA 2023, 141 Min., Musical

Regie: Blitz Bazawule,

Darsteller: Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Halle Bailey, H.E.R., Colman Domingo, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Warner Bros. Entertainment/dpa