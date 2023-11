Neue Abba-Tribute-Show im König-Albert-Theater

Am Samstag öffnet sich der Vorhang für die neue Abba-Tribute-Show "SOS" im König-Albert-Theater Bad Elster. In dieser Konzert-Show des Berliner Erfolgsproduzenten Rainer Oleak voll Power und Hits wird das Publikum zurück in die 1970er-Jahre entführt.

Die Live-Show um die Sängerinnen Andrea Pfeifer-Winkelmann und Jana Bartsch in Begleitung von Christ Winter (Keyboards) und Sven Winkelmann (Gitarre) garantiert eine spektakuläre Bühnenperformance, die den Originalhelden in nichts nachsteht, versprechen die Veranstalter. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr