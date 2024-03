Neue Amphibien im Vivarium des Tierparks zu bestaunen

Chemnitz.

Ins Vivarium des Chemnitzer Tierparks an der Nevoigtstraße 18 sind weitere seltene Amphibien eingezogen. So kann jetzt beispielsweise auch die Gefleckte Baumkröte (Foto) beobachtet werden. Nachdem dort im Januar vier Loja-Beutelfrösche eine neue Heimat gefunden haben, können die Gäste des Parks nun sechs Exemplaren der Gefleckten Baumkröte näherkommen. Stuttgart und Chemnitz sind dabei laut Tierpark deutschlandweit die einzigen Einrichtungen, die diese Art halten. Europaweit sind es insgesamt sieben Einrichtungen. Die Gefleckte Baumkröte weist - ähnlich wie Laubfrösche - mehr oder weniger ausgeprägte Fingerscheiben auf, was auf eine kletternde Lebensweise hindeutet. Krötentypisch sind die hinter den Ohren gelegenen Hautdrüsen, die Parotiden. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht nur durch die Größe. Die Weibchen sind größer. Zudem haben sie eine glatte Haut mit über den Körper verteilten gelben Flecken. Die in Asien beheimate Froschlurch-Art hat ihr Verbreitungsgebiet in Malaysia und Thailand. Das Chemnitzer Vivarium beheimatet ca. 80 verschiedene Amphibienarten. Darunter finden sich auch einige Raritäten. Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen von Tierpark und Wildgatter gibt es im Internet. (fp)