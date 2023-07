Neue Deutsche Welle-Star Markus will Spaß im Naturtheater

Zurück in die Achtziger geht es am heutigen Samstag bei der Sommerparty ab 20 Uhr im Naturtheater Bad Elster. "Ich will Spaß" heißt es mit dem gleichnamigen Ohrwurm von Neue Deutsche-Welle-Star Markus. Mit dabei sind außerdem Geiersturzflug, UKW-Peter Hubert, Ryan Paris und Musicaldarsteller Alexander Kerbst aus der "Super Falco Show" samt Live-Showband. Es gibt ein Wiederhören mit Hits wie "Goldener Reiter", "Der Kommissar", "Computerliebe", "Bruttosozialprodukt" oder "Kleine Taschenlampe brenn". Die Show kam verhältnismäßig kurzfristig nach der Absage des Auftritts von Marianne Rosenberg in das Open Air- Programm des 26. Chursächsischen Sommers. Für den Party-Abend gibt es noch Karten in allen drei Preiskategorien zu 31,90 Euro, 35,20 Euro und 38,50 Euro. Erhältlich sind die Karten in der Touristinformation im Königlichen Kurhaus Bad Elster, die am heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. (hagr)