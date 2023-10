Neues Traumzauberbaum-Familienmusical in der Vogtlandhalle

"Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille", das neue Familienmusical mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble, gastiert am Sonntag, 15 Uhr, in der Vogtlandhalle Greiz. Moosmutzel und Waldwuffel, die beiden Waldgeister vom Traumzauberbaum, erleben eine Überraschung, denn der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Geschichtenlieder-Traumblatt wachsen lassen. Es ist die Geschichte von Rosenhuf, dem Hochzeitspferd und der rosaroten Liebesbrille. Dieser Brille wohnt ein Zauber inne. Wer diese Brille aufsetzt, sieht nur das Gute im anderen, ist hin und weg, total verknallt. Kater Bielefeld soll sie seiner Brautprinzessin auf die Nase setzen, damit sie ihn nicht kratzt. Wer das Abenteuer nicht verpassen will, kann sich noch Tickets sichern - am besten im Vorverkauf - heute von 10 bis 12 Uhr in der Vogtlandhalle (Telefon 03661 62880) - oder in der Touristinfo Greiz (heute und Sonntag, 10 bis 17 Uhr - Telefon 03661 689815). (bju)

