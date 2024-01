Neukirchener Modellbahner laden zur Schau ein

Als die Kosmonauten Sigmund Jähn und Waleri Bykowski die hiesige Region besuchten, war auch am Bahnhof Schweinsburg-Culten großer Auflauf. Diese Szene wird bei der Ausstellung der Modellbahnfreunde Neukirchen auf einer Anlage nachgestellt. Traditionell öffnen die Bastler zu Jahresbeginn noch einmal ihre Schau. Geöffnet ist sie am Samstag und Sonntag sowie am 13. und 14. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr im Gewerbecenter der Gebrüder Fürst in der Wiesenstraße 3 in Neukirchen/Pleiße. Auf die kleinen Gäste wartet laut Vereinschef Rainer Nobst die als Spielanlage konzipierte Modellbahn. Dort können Kinder die Weichen stellen und bestimmen, wohin der Zug rollt. Gastaussteller zeigen eine Westernanlage, handgefertigte TT-Automodelle und eine Sammlung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Vereinsmitglieder servieren den Besuchern Kaffee und Kuchen und freuen sich auf Gedankenaustausch. (rwa)

