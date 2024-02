New York Gospel Stars suchen Nähe zum Publikum

Seit mehr als 15 Jahren stehen die New York Gospel Stars auf der Bühne. Zusammengekommen sind sie damals, um die "gute Botschaft" zu verbreiten. Und das tun sie noch heute. Wer die New York Gospel Stars kennt, weiß, dass sie ihrem Namen alle Ehre machen. Genauso wie New York selbst, sind die Gospel Stars voller Facetten und Energien. Performances voller Dynamik und Emotionen lassen die Herzen höherschlagen, heißt es vom Veranstalter. Besonders die Nähe und Einbindung der Zuschauer ist der Gruppe wichtig. Ein persönlicher Austausch zwischen Publikum und Stars ist nach der Show möglich, heißt es. Die New York Gospel Stars freuen sich, "God Is on Your Side", "Down by The Riverside" und "Oh Happy Day" für und mit den Zuschauern zu performen. Die Deutschlandtournee umfasst mehr als 60 Termine. Das Konzert findet am heutigen Freitag, 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau statt. (jarn)

