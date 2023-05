Nicht nur Schrauber kommen am Ifa-Wochenende auf ihre Kosten

Alles, was je auf DDR-Straßen gerollt ist, rollt am Ifa-Wochenende auch im Gewerbegebiet Auerbach-Rebesgrün an. Mit 500 Teilnehmern vom 20. und 21. Mai rechnet Veranstalterin Anja Strobel-Schallerl. 400 Oldtimer-Enthusiasten haben sich schon angemeldet für die Vogtlandrundfahrt - den Höhepunkt des Ifa-Fahrzeugfestivals in jedem Jahr. Die Route führt den Konvoi ins obere Vogtland Bewohner aus Falkenstein, Neustadt, Schöneck, Zwota, Klingenthal und Muldenhammer können vom Straßenrand erleben, wie die Fahrzeug-Karawane vorüberrollt. Ein Erlebnis ist das Wochenende auch für Fans von Zweirädern aus der DDR. Zum Ifa-Fahrzeugtreffen bietet der Teile-Handel "KultMopeds" aus Treuen allen Mopedfahrern eine Bühne. Spatz, Schwalbe, Habicht, Sperber, Star und die bei der Jugend beliebten Simson-Modelle S 50 und S 51.m. Das Ifa-Wochenende ist ein Leckerbissen - nicht nur, aber auch für Freaks.