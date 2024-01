New York in naher Zukunft: In dieser technologisierten Welt wollen Rachel (Emilia Clarke) und Alvy (Chiwetel Ejiofor) ein Kind bekommen - allerdings nicht auf natürliche Weise. Ein Unternehmen bietet eiförmige Kapseln an, um die Schwangerschaft auszulagern. Während Alvy zunächst kritisch ist, möchte Rachel den freigewordenen Wartelistenplatz nutzen. Im Verlauf des Dramas merkt das Paar allerdings, dass die delegierte Schwangerschaft nicht nur Vorteile bringt. (dpa)

Baby to Go

Großbritannien 2023, 111 Min., Drama

Regie: Sophie Barthes,

Darsteller: Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Splendid Film/dpa

